How much house does $500,000 buy you in Homosassa Springs?

Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Ocala, FL.

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Homosassa Springs?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Homosassa Springs right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

1025 Se 5Th Ave, Crystal River, FL 34429

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,237

- See 1025 Se 5Th Ave, Crystal River, FL 34429 on Redfin.com

69 Grass St, Homosassa, FL 34446

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,060

- See 69 Grass St, Homosassa, FL 34446 on Redfin.com

6084 N Orchis Ter, Beverly Hills, FL 34465

- Price: $498,500

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,000

- See 6084 N Orchis Ter, Beverly Hills, FL 34465 on Redfin.com

1495 N Man O War Dr, Hernando, FL 34442

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,930

- See 1495 N Man O War Dr, Hernando, FL 34442 on Redfin.com

4355 W Justice Ct, Homosassa, FL 34446

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,720

- See 4355 W Justice Ct, Homosassa, FL 34446 on Redfin.com

27 Deerwood Dr, Homosassa, FL 34446

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,664

- See 27 Deerwood Dr, Homosassa, FL 34446 on Redfin.com

30 Boxleaf Ct, Homosassa, FL 34446

- Price: $499,500

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,588

- See 30 Boxleaf Ct, Homosassa, FL 34446 on Redfin.com

510 Turner Camp Rd, Inverness, FL 34450

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,145

- See 510 Turner Camp Rd, Inverness, FL 34450 on Redfin.com

124 Corkwood Blvd, Homosassa, FL 34446

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,818

- See 124 Corkwood Blvd, Homosassa, FL 34446 on Redfin.com

47 Seagrape St, Homosassa, FL 34446

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,878

- See 47 Seagrape St, Homosassa, FL 34446 on Redfin.com

9 Ryewood Cir, Homosassa, FL 34446

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,596

- See 9 Ryewood Cir, Homosassa, FL 34446 on Redfin.com

3563 W Blossom Dr, Beverly Hills, FL 34465

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,380

- See 3563 W Blossom Dr, Beverly Hills, FL 34465 on Redfin.com

18 Mayflower Ct S, Homosassa, FL 34446

- Price: $497,500

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,504

- See 18 Mayflower Ct S, Homosassa, FL 34446 on Redfin.com

3925 N Nokomis Pt, Crystal River, FL 34428

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,906

- See 3925 N Nokomis Pt, Crystal River, FL 34428 on Redfin.com

2877 N Rivers Edge Blvd, Crystal River, FL 34429

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,776

- See 2877 N Rivers Edge Blvd, Crystal River, FL 34429 on Redfin.com

9 Plumbago Ct, Homosassa, FL 34446

- Price: $497,999

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,280

- See 9 Plumbago Ct, Homosassa, FL 34446 on Redfin.com

932 W Rollingwood Ct, Hernando, FL 34442

- Price: $499,500

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,262

- See 932 W Rollingwood Ct, Hernando, FL 34442 on Redfin.com

11929 W Riverhaven Dr, Homosassa, FL 34448

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,139

- See 11929 W Riverhaven Dr, Homosassa, FL 34448 on Redfin.com

1960 N Rose Hue Path, Hernando, FL 34442

- Price: $499,500

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,061

- See 1960 N Rose Hue Path, Hernando, FL 34442 on Redfin.com

5898 N Flagstaff Ave, Beverly Hills, FL 34465

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,999

- See 5898 N Flagstaff Ave, Beverly Hills, FL 34465 on Redfin.com

9459 N Eubanks Ter, Dunnellon, FL 34433

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,920

- See 9459 N Eubanks Ter, Dunnellon, FL 34433 on Redfin.com

1670 E Gate Dancer Cir, Inverness, FL 34453

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,804

- See 1670 E Gate Dancer Cir, Inverness, FL 34453 on Redfin.com

307 N Kinglet Ave, Hernando, FL 34442

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,794

- See 307 N Kinglet Ave, Hernando, FL 34442 on Redfin.com

1952 N Essex Ave, Hernando, FL 34442

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,771

- See 1952 N Essex Ave, Hernando, FL 34442 on Redfin.com

587 N Riva Ridge Path, Inverness, FL 34453

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,726

- See 587 N Riva Ridge Path, Inverness, FL 34453 on Redfin.com

5839 W Riverbend Rd, Dunnellon, FL 34433

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,688

- See 5839 W Riverbend Rd, Dunnellon, FL 34433 on Redfin.com

6670 S Merleing Loop, Floral City, FL 34436

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,454

- See 6670 S Merleing Loop, Floral City, FL 34436 on Redfin.com

6806 S Holly Oak Pt, Homosassa, FL 34448

- Price: $498,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,322

- See 6806 S Holly Oak Pt, Homosassa, FL 34448 on Redfin.com

12390 W Standish Dr, Homosassa, FL 34448

- Price: $499,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,125

- See 12390 W Standish Dr, Homosassa, FL 34448 on Redfin.com

13920 W Evers Ct, Crystal River, FL 34429

- Price: $499,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,020

- See 13920 W Evers Ct, Crystal River, FL 34429 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.