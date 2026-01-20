Cities with the fastest-growing home prices in the Deltona metro area

The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.

The typical home value in the United States was $359,078 in December, 0.1% higher than the year before.

Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.

Stacker compiled a list of cities with the most expensive homes in the Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL metro area using data from Zillow. Charts show the monthly typical home value since January 2018.

#22. Daytona Beach Shores, FL

- 1-year price change: -$32,568 (-8.3%)

- 5-year price change: +$65,129 (+22.1%)

- Typical home value: $359,437 (#5 most expensive city in metro)

#21. Flagler Beach, FL

- 1-year price change: -$25,183 (-5.4%)

- 5-year price change: +$98,387 (+28.5%)

- Typical home value: $443,132 (#2 most expensive city in metro)

#20. Holly Hill, FL

- 1-year price change: -$23,839 (-11.1%)

- 5-year price change: +$39,579 (+26.1%)

- Typical home value: $191,278 (#22 most expensive city in metro)

#19. Daytona Beach, FL

- 1-year price change: -$23,221 (-8.8%)

- 5-year price change: +$53,307 (+28.3%)

- Typical home value: $241,683 (#19 most expensive city in metro)

#18. Ponce Inlet, FL

- 1-year price change: -$20,952 (-3.9%)

- 5-year price change: +$129,555 (+33.1%)

- Typical home value: $520,966 (#1 most expensive city in metro)

#17. Port Orange, FL

- 1-year price change: -$20,771 (-5.9%)

- 5-year price change: +$74,162 (+28.8%)

- Typical home value: $331,764 (#9 most expensive city in metro)

#16. Ormond Beach, FL

- 1-year price change: -$20,227 (-5.4%)

- 5-year price change: +$87,411 (+32.4%)

- Typical home value: $357,306 (#6 most expensive city in metro)

#15. Palm Coast, FL

- 1-year price change: -$18,125 (-5.1%)

- 5-year price change: +$75,534 (+29.0%)

- Typical home value: $335,630 (#8 most expensive city in metro)

#14. Deltona, FL

- 1-year price change: -$17,621 (-5.7%)

- 5-year price change: +$82,347 (+39.3%)

- Typical home value: $291,623 (#15 most expensive city in metro)

#13. South Daytona, FL

- 1-year price change: -$16,752 (-6.6%)

- 5-year price change: +$57,804 (+32.2%)

- Typical home value: $237,531 (#20 most expensive city in metro)

#12. Bunnell, FL

- 1-year price change: -$15,756 (-5.2%)

- 5-year price change: +$63,216 (+28.3%)

- Typical home value: $286,626 (#17 most expensive city in metro)

#11. New Smyrna Beach, FL

- 1-year price change: -$14,722 (-3.2%)

- 5-year price change: +$126,601 (+40.4%)

- Typical home value: $440,215 (#3 most expensive city in metro)

#10. Orange City, FL

- 1-year price change: -$13,898 (-4.7%)

- 5-year price change: +$79,629 (+38.8%)

- Typical home value: $284,695 (#18 most expensive city in metro)

#9. Oak Hill, FL

- 1-year price change: -$13,868 (-4.1%)

- 5-year price change: +$95,040 (+40.7%)

- Typical home value: $328,384 (#11 most expensive city in metro)

#8. Enterprise, FL

- 1-year price change: -$13,319 (-3.7%)

- 5-year price change: +$92,618 (+36.2%)

- Typical home value: $348,191 (#7 most expensive city in metro)

#7. Seville, FL

- 1-year price change: -$13,279 (-5.7%)

- 5-year price change: +$54,652 (+33.2%)

- Typical home value: $219,282 (#21 most expensive city in metro)

#6. Debary, FL

- 1-year price change: -$12,476 (-3.2%)

- 5-year price change: +$101,835 (+37.5%)

- Typical home value: $373,172 (#4 most expensive city in metro)

#5. Edgewater, FL

- 1-year price change: -$12,311 (-4.1%)

- 5-year price change: +$78,290 (+37.3%)

- Typical home value: $288,093 (#16 most expensive city in metro)

#4. Deland, FL

- 1-year price change: -$11,674 (-3.4%)

- 5-year price change: +$87,454 (+36.4%)

- Typical home value: $327,399 (#12 most expensive city in metro)

#3. Lake Helen, FL

- 1-year price change: -$9,833 (-3.1%)

- 5-year price change: +$86,045 (+38.9%)

- Typical home value: $307,252 (#14 most expensive city in metro)

#2. De Leon Springs, FL

- 1-year price change: -$9,760 (-2.9%)

- 5-year price change: +$97,820 (+43.8%)

- Typical home value: $321,218 (#13 most expensive city in metro)

#1. Pierson, FL

- 1-year price change: -$5,709 (-1.7%)

- 5-year price change: +$111,895 (+51.0%)

- Typical home value: $331,317 (#10 most expensive city in metro)