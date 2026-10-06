Stacker compiled a list of the cheapest gas stations in Jacksonville using data from Gas Buddy. Gas stations are ranked by the lowest regular fuel price.
#1. CITGO
- Address: 1099 S Ponce de Leon Blvd, St Augustine, FL
- Price: $3.77
#2. Kangaroo Express
- Address: 9615 Heckscher Dr, Jacksonville NE, FL
- Price: $3.83
#3. Sam's Club
- Address: 300 Busch Dr, Jacksonville, FL
- Price: $3.84
#4. BJ's
- Address: 560 Blanding Blvd, Orange Park, FL
- Price: $3.85
#4. Sam's Club (tie)
- Address: 6373 Youngerman Cir, Jacksonville, FL
- Price: $3.85
#6. Murphy USA
- Address: 1570 Branan Field Rd, Middleburg, FL
- Price: $3.87
#6. BP (tie)
- Address: 116 COLLEGE DR, Orange Park, FL
- Price: $3.87
#6. Walmart (tie)
- Address: 10065 Omni Dr, Jacksonville, FL
- Price: $3.87
#6. Sam's Club (tie)
- Address: 10690 Beach Blvd, Jacksonville, FL
- Price: $3.87
#6. Mobil (tie)
- Address: 338 College Dr, Orange Park, FL
- Price: $3.87