Cheapest gas stations in Cape Coral

Stacker compiled a list of the cheapest gas stations in Greensboro using data from Gas Buddy (Andrey Mihaylov // Shutterstock/Andrey Mihaylov // Shutterstock)
By Stacker

Stacker compiled a list of the cheapest gas stations in Cape Coral using data from Gas Buddy. Gas stations are ranked by the lowest regular fuel price.

#1. Mobil
- Address: 2240 Park 82 Dr, Fort Myers, FL
- Price: $3.77

#2. Sam's Club
- Address: 301 SW Pine Island Rd, Cape Coral, FL
- Price: $3.83

#2. Chevron (tie)
- Address: 314 Del Prado Blvd N, Cape Coral, FL
- Price: $3.83

#2. BJ's (tie)
- Address: 1929 NE Pine Island Rd , Cape Coral, FL
- Price: $3.83

#5. Murphy USA
- Address: 1617 Del Prado Blvd. S, Cape Coral, FL
- Price: $3.85

#5. Costco (tie)
- Address: 7171 Cypress Lake Dr, Fort Myers, FL
- Price: $3.85

#5. Sam's Club (tie)
- Address: 5170 Cleveland Ave, Fort Myers, FL
- Price: $3.85

#8. Costco
- Address: 10088 Gulf Center Dr, Fort Myers, FL
- Price: $3.86

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