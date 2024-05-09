St Pete Indie Night

INDIE NIGHT LIVE PRESENTS: ST. PETE INDIE NIGHT | 18+

A NIGHT OF LIVE MUSIC FROM LOCAL INDIE ROCK AND ALTERNATIVE BANDS WITH CURATED PLAYLISTS PLAYING ALL YOUR FAVORITE INDIE SONGS IN BETWEEN.

JOIN US AT THE FLORIDIAN SOCIAL FOR A NIGHT OF LIVE MUSIC FROM LOCAL INDIE ROCK AND ALTERNATIVE BANDS AND SPECIALLY CURATED PLAYLISTS FEATURING ALL YOUR FAVORITE INDIE SONGS TO SING AND DANCE TO BETWEEN THE PERFORMANCES.

MUSIC PERFORMANCES BY MUSTARD SERVICE, ROHNA, MIRÓUX, AND PILOT JONEZZ

  • Doors 6 PM
  • Show 6:30 PM
  • Advance tickets $20
  • 18+

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