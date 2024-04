It’s Cinco De Mayo at MacDinton’s Soho! Join 97X and Corona at the bays biggest fiesta, Sunday May 5th at MacDinton’s in South Tampa. It’s Corona De Mayo! Enjoy $5 Coronas, watch the jalapeno eating and spitting contests, chow down on $6 tacos and $10 quesadillas. Don’t miss the party!

Corona De Mayo, Sunday May 5th at MacDinton’s, 405 South Howard Ave in Tampa.

Corona, La Vida Mas Fina!

©2024 Cox Media Group