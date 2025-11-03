Get ready: AC/DC unveils new ‘Power Up Tour’ dates

AC/DC has just announced that their Power Up Tour will continue into 2026, with a new round of concert dates announced today.
Tickets for these shows will go on sale at 10 AM local time on November 7th
Power Up Tour 2026 Tour Dates
- Tuesday, February 24 - São Paulo, Brazil - Estádio do MorumBIS
- Wednesday, March 11th - Santiago, Chile - Parque Estadio Nacional
- Monday, March 23rd - Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate
- Tuesday, April 7th - Mexico City, Mexico - Estadio GNP Seguros
- Saturday, July 11th - Charlotte, North Carolina - Bank of America Stadium
- Wednesday, Jul 15th - Columbus, Ohio - Ohio Stadium
- Sunday, Jul 19th - Madison, Wisconsin - Camp Randall Stadium
- Friday, July 24th - San Antonio, Texas - Alamodome
- Tuesday, July 28th - Denver, CO - Empower Field at Mile High
- Saturday, August 1st - Las Vegas, NV - Allegiant Stadium
- Wednesday, August 5th - San Francisco, California - Levi’s Stadium
- Sunday, August 9th - Edmonton, Alberta - Commonwealth Stadium
- Thursday, August 13th - Vancouver, British Columbus - BC Place
- Thursday, August 27th - Atlanta, Georgia - Mercedes-Benz Stadium
- Monday, August 31st - Houston, Texas - NRG Stadium
- Friday, September 4th - South Bend, Indiana - Notre Dame Stadium
- Tuesday, September 8th - St. Louis, Missouri - The Dome at America’s Center
- Saturday, September 12th - Montreal, Quebec - Parc Jean-Drapeau
- Wednesday, September 16th - Toronto, Ontario - Rogers Stadium
- Friday, September 25th - East Rutherford, New Jersey - MetLife Stadium
- Tuesday, September 29th - Philadelphia, Pennsylvania - Lincoln Financial Field